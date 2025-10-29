Milano Music Week 2025 il curatore speciale sarà Tananai

Continua la marcia di avvicinamento alla prossima Milano Music Week che si terrà dal 17 al 23 novembre 2025: si aggiunge un altro tassello con l’annuncio del curatore della nona edizione che sarà Tananai. Il cantautore uno dei nomi più in vista della nuova scena musicale italiana, con 33 Dischi di Platino, oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 milione di follower su Instagram, riceve il testimone da Venerus (2024), Francesca Michielin (2023) e Colapesce e Dimartino (2022). “La Milano Music Week è un punto di riferimento per chi vive e lavora nel mondo della musica. Credo sia fondamentale circondarsi di persone che condividono le nostre stesse passioni e che ci sappiano stimolare, bisogna lasciarsi contaminare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Milano Music Week 2025, il curatore speciale sarà Tananai

Argomenti simili trattati di recente

JazzMi apre le danze a un novembre ricco di musica, eventi e spettacoli a Milano! Oltre al festival jazz potrai assistere ai concerti di Elisa e Jamiroquai e alle grandi manifestazioni come EICMA e Milano Music Week. La città è tutta da vivere! E per farlo Vai su Facebook

Milano Music Week 2025: 9° edizione - https://milanoevents.it/?p=115599 - X Vai su X

Tananai sarà il curatore di Milano Music Week - Raccoglie in testimone da Venerus (2024), Francesca Michielin (2023) e Colapesce e Dimartino (2022). Da rollingstone.it

Cesare Cremonini sarà alla Milano Music Week 2025 - È Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week 2025. Scrive rollingstone.it

Cesare Cremonini protagonista alla Milano Music Week - Scopri l'evento esclusivo di Cesare Cremonini alla Milano Music Week con il nuovo album live e pop- Scrive notiziemusica.it