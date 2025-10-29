Milano L’Oréal inaugura il primo salone sociale in Italia
(Adnkronos) – È stato inaugurato oggi a Casa Jannacci, in viale Ortles 69 a Milano, da Ninell Sobiecka, presidente e ad L’Oréal Italia – alla presenza dell’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé, di In?igo Larraya, Chief Sustainability Officer Europe L’Oréal Groupe, di Hayatte Maazouza, direttrice del Programma Beauty for a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
A 300 anni dalla prima pubblicazione, il capolavoro di Vivaldi inaugura la stagione del Quartetto di Milano con un ensemble tutto femminile sotto la direzione del maestro catalano Vai su Facebook
Milano, Zurich inaugura la nuova sede a due passi dal Duomo - X Vai su X
L'Oréal inaugura a Milano il primo Salone Sociale in Italia - L'Oréal inaugura a Milano il primo Salone Sociale in Italia: a Casa Jannacci nasce uno spazio dedicato alla bellezza come strumento di rinascita personale. Scrive tgcom24.mediaset.it
Milano, L’Oréal inaugura il primo salone sociale in Italia - Il progetto è il frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune ... Come scrive adnkronos.com