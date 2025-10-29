Milano-Cortina da record per gli azzurri? Si può ecco perché

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malgrado gli infortuni di Bassino e Brignone, in ogni disciplina abbiamo i campioni per superare i podi di Lillehammer 1994 (20) e Pechino 2022 (17). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano cortina da record per gli azzurri si pu242 ecco perch233

© Gazzetta.it - Milano-Cortina da record per gli azzurri? Si può, ecco perché

Approfondisci con queste news

milano cortina record azzurriMedaglie, successi e primati del mondo: i record dell'Italia negli sport invernali in vista di Milano Cortina 2026 - Dalla plurimedagliata Arianna Fontana al record del mondo di Davide Ghiotto, l'Italia si prepara a Milano Cortina 2026 con diversi primati da difendere. Scrive olympics.com

milano cortina record azzurriOlimpiadi Milano Cortina, Ducrey (Cio): «Arriveranno 2.900 atleti con il record femminile». Tutte le novità - Dal 23 giugno 2019, quando a Losanna le Olimpiadi invernali del 2026 vennero assegnate a Milano Cortina, si è parlato molto di impianti e infrastrutture. Secondo ilgazzettino.it

milano cortina record azzurriMilano-Cortina, la carica azzurra a 100 giorni dal via: obiettivo 21 medaglie - 100: il conto alla rovescia verso i Giochi italiani – territorialmente i più diffusi della storia - Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Record Azzurri