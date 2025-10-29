Milano-Cortina da record per gli azzurri? Si può ecco perché
Malgrado gli infortuni di Bassino e Brignone, in ogni disciplina abbiamo i campioni per superare i podi di Lillehammer 1994 (20) e Pechino 2022 (17). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
