Milano Cortina conto alla rovescia | cento giorni alle Olimpiadi invernali La Triennale ospita Casa Italia

Milano, 29 ottobre 2025 – Milano Cortina, meno cento giorni. Tanto manca all'evento a cinque cerchi che coinvolgerà Milano e la Lombardia in un evento molto più che sportivo. E oggi, proprio in occasione di questo count down, si è tenuto l'evento "Road To Milano Cortina 2026 -100 giorni", alla presenza della Giunta Nazionale del Coni e del suo presidente, Luciano Buonfiglio. La Triennale di Milano ospiterà Casa Italia. Sarà la Triennale di Milano ad ospitare Casa Italia per tutta la durata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ad annunciarlo è stato lo stesso Coni. "L'idea di Casa Italia in Triennale nasce dalla condivisione dei comuni valori di coraggio, correttezza, sfida, bellezza.

