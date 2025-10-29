Milano-Cortina | Chiara Mazzel e René De Silvestro portabandiera Italia paralimpica

Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera dell’Italia paralimpica nella cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in programma a Verona. L’annuncio arriva dal Cip a cento giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici e a 128 da quella dei Giochi Paralimpici invernali. Chiara Mazzel in gara “Hanno trasformato la montagna in simbolo di riscatto”. “Due atleti che hanno trasformato la sfida in ispirazione e la montagna in simbolo di riscatto”, dice il Cip riferendosi ai due atleti scelti come portabandiera. “ Chiara, atleta ipovedente (B2) dello sci alpino, è diventata in pochi anni un punto di riferimento mondiale per determinazione e talento, scrivendo con la sua guida Fabrizio Casal pagine indimenticabili della neve azzurra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina: Chiara Mazzel e René De Silvestro portabandiera Italia paralimpica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X

Cento giorni alle Olimpiadi invernali Milano - Cortina Vai su Facebook

Paralimpiadi Milano-Cortina:Mazzel e De Silvestro alfieri Italia - Saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro, atleti di sci alpino, i portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali di Milano- Si legge su ansa.it

I portabandiera: Chiara Mazzel e René De Silvestro - Il tricolore azzurro intanto ha già trovato le sue guide: Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera dell'Italia Paralimpica nella cerimonia inaugurale dell'evento, a Verona, che ... Secondo ilgiorno.it

Milano Cortina, conto alla rovescia: cento giorni alle Olimpiadi invernali. La Triennale ospita Casa Italia - 100 giorni”, alla presenza della Giunta Nazionale del Coni e del suo presidente, Luciano Buonfiglio, sono stati presentati i portabandiera dell'Italia Pa ... Lo riporta msn.com