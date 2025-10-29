Milano-Cortina Airbnb | boom di ricerche alloggi per la stagione invernale in Italia

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La stagione invernale vede l’Italia come meta al centro dell’interesse mondiale, grazie all’entusiasmo per i prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che prenderanno il via tra soli 100 giorni. Nel nostro Paese si registra un forte incremento delle ricerche per il periodo invernale da parte di ospiti provenienti da tutto il mondo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

milano cortina airbnb boomMilano-Cortina, Airbnb: boom di ricerche alloggi per la stagione invernale in Italia - Grazie all’entusiasmo per i prossimi Giochi Olimpici Invernali che prenderanno il via tra soli 100 giorni ... Scrive adnkronos.com

milano cortina airbnb boomCortina, l'assalto dei turisti per le Olimpiadi su Airbnb richieste decuplicate - Esplodono le ricerche di alloggi per la prossima stagione invernale nel Veneto, ma soprattutto a Cortina d’Ampezzo. Riporta ilgazzettino.it

milano cortina airbnb boomCento giorni a Milano Cortina, prezzi e piste vuote saranno una calamita per il Tonale - Due notti per due persone si trovano a 400 euro a Ponte di Legno, nella perla delle Dolomiti fino a 26mila euro per un doppio pernottamento. Si legge su brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Airbnb Boom