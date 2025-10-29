Milano-Cortina Airbnb | boom di ricerche alloggi per la stagione invernale in Italia
(Adnkronos) – La stagione invernale vede l’Italia come meta al centro dell’interesse mondiale, grazie all’entusiasmo per i prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che prenderanno il via tra soli 100 giorni. Nel nostro Paese si registra un forte incremento delle ricerche per il periodo invernale da parte di ospiti provenienti da tutto il mondo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
