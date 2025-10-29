Milano-Cortina 2026 | Warner Bros Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

Digital-news.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe presenta in anteprima i suoi studi televisivi, sede a febbraio di dirette e collegamenti per milioni di appassionati in tutta Europa. Immersi nel magnifico scenario delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, gli studi Warner Bros. Discovery sorgeranno nel Nations Village di C. 🔗 Leggi su Digital-news.it

milano cortina 2026 warner bros discovery svela gli studi eurosport e i nuovi contenuti olimpici

© Digital-news.it - Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

Altre letture consigliate

milano cortina 2026 warnerHighlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport - Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broa... Scrive digital-news.it

milano cortina 2026 warnerWarner Bros. Discovery annuncia i diritti dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina - IL NUOVO ACCORDO TRA WBD SPORTS EUROPE ED EBU PORTERÀ GLI HIGHLIGHTS QUOTIDIANI DELLE LE PARALIMPIADI NELLE CASE DI MILIONI DI SPETTATORI. Riporta eurosport.it

milano cortina 2026 warnerMilano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo" - A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di ... Da sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Warner