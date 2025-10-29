Milano-Cortina 2026 | Warner Bros Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

A 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe presenta in anteprima i suoi studi televisivi, sede a febbraio di dirette e collegamenti per milioni di appassionati in tutta Europa. Immersi nel magnifico scenario delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, gli studi Warner Bros. Discovery sorgeranno nel Nations Village di C. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

Altre letture consigliate

A poco più di 100 giorni dall'inizio dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, cresce l'attesa per un’edizione segnata anche da importanti esclusioni: saranno pochissimi gli atleti russi e bielorussi al via - facebook.com Vai su Facebook

Ciak! Azione!? The director and screenwriter Giuseppe Tornatore will be one of the Torchbearers for Milano Cortina 2026!? After the Oscars and the Golden Globe, now he holds the Olympic Torch in his hands!? $MilanoCortina2026 $Olympics $GiuseppeT - X Vai su X

Highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport - Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broa... Scrive digital-news.it

Warner Bros. Discovery annuncia i diritti dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina - IL NUOVO ACCORDO TRA WBD SPORTS EUROPE ED EBU PORTERÀ GLI HIGHLIGHTS QUOTIDIANI DELLE LE PARALIMPIADI NELLE CASE DI MILIONI DI SPETTATORI. Riporta eurosport.it

Milano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo" - A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di ... Da sportmediaset.mediaset.it