Milano-Cortina 2026 svelati i premi per le medaglie italiane

In occasione della conferenza stampa organizzata a 100 giorni dall’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sono stati svelati i premi per gli atleti della Nazionale italiana. Gli importi sono gli stessi dei Giochi olimpici di Parigi 2024. A chi vincerà una medaglia d’oro andranno 180 mila euro. L’argento vale 90 mila euro mentre il bronzo 60 mila. Per la prima volta, però, le somme saranno detassate. Una novità importante per gli atleti azzurri. L’Italia è l’ottavo Paese per cifra garantita in caso di vittoria dell’oro al singolo atleta. Hong Kong guida la classifica con 700 mila euro per ogni primo posto, davanti a Singapore e Taiwan, rispettivamente a 650 e 550 mila. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano-Cortina 2026, svelati i premi per le medaglie italiane

Approfondisci con queste news

Corriere della Sera. . Conferenza stampa a -100 giorni dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 Vai su Facebook

Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X

Milano Cortina, - 100 giorni: svelati il podio olimpico e paralimpico su cui saranno premiati gli atleti. Malagò: «Emozione e responsabilità» VIDEO - Forti, ma sentiamo anche la responsabilità e cresce giorno per giorno. Secondo ilgazzettino.it

Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici - A 100 GIORNI DAI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026, WARNER BROS. Segnala digital-news.it

Ecco i bob dell'Italia per Milano Cortina - Lo studio di design e comunicazione Jonny Mole, partner della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per la progettazione del bob della Nazionale 2025, ha svelato la nuova livrea che accompagnerà ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it