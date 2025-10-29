Milano Cortina 2026 | partito il conto alla rovescia 100 giorni all’Olimpiade del nuovo Spirito Italiano

Cento giorni alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 6 febbraio, il mondo sportivo accenderà i riflettori sul San Siro Olympic Stadium, dove 2.900 atlete e atleti daranno vita a un evento storico. A Palazzo Lombardia, con Attilio Fontana, Giovanni Malagò, Andrea Varnier e l’assessora Martina Riva, sono stati svelati i podi ufficiali dei Giochi e i 12 nuovi tedofori Digital Ambassador. Un conto alla rovescia che unisce territori, istituzioni e comunità sotto un unico sogno: quello di un nuovo Spirito Italiano, giovane, dinamico e pronto a fare la storia. 🔗 Leggi su Panorama.it

