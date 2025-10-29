Milano Cortina 2026 | partito il conto alla rovescia 100 giorni all’Olimpiade del nuovo Spirito Italiano
Cento giorni alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 6 febbraio, il mondo sportivo accenderà i riflettori sul San Siro Olympic Stadium, dove 2.900 atlete e atleti daranno vita a un evento storico. A Palazzo Lombardia, con Attilio Fontana, Giovanni Malagò, Andrea Varnier e l’assessora Martina Riva, sono stati svelati i podi ufficiali dei Giochi e i 12 nuovi tedofori Digital Ambassador. Un conto alla rovescia che unisce territori, istituzioni e comunità sotto un unico sogno: quello di un nuovo Spirito Italiano, giovane, dinamico e pronto a fare la storia. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Conferenza stampa a -100 giorni dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 Vai su Facebook
Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X
Milano-Cortina 2026, -100 giorni: Buonfiglio e Mornati lanciano la sfida azzurra - Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: mancano 100 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano- Secondo sportface.it
Cento giorni a Milano Cortina 2026. Fontana: “La Lombardia pronta ad accogliere il mondo” - All’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia si è svolto oggi l’evento "100 giorni a Milano Cortina 2026", alla presenza di istituzioni e protagonisti dell’organizzazione olimpica ... Segnala varesenews.it
MILANO CORTINA 2026. ASSESSORE SERTORI: LOMBARDIA GIOCHERA’ RUOLO DI PROTAGONISTA ASSOLUTA - "Sarà una straordinaria Olimpiade con il ruolo della Lombardia di assoluto protagonismo. Come scrive radiotsn.tv