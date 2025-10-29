Milano Cortina 2026 | le Olimpiadi Invernali tornano a casa
Tra esattamente 100 giorni, il 6 febbraio 2026, l’Italia tornerà a vestirsi di azzurro e di sogno. Il sipario si alzerà sui XXV Giochi Olimpici Invernali, un evento che riporta la magia dei cinque cerchi nel nostro Paese vent’anni dopo l’indimenticabile esperienza di Torino 2006. Ma questa volta sarà diverso, perché sarà la prima Olimpiade e Paralimpiade invernale diffusa, un viaggio attraverso le magnifiche montagne del Nord Italia che unirà Milano e Cortina d’Ampezzo in un abbraccio che coinvolgerà anche Valtellina, Val di Fiemme e Anterselva. La capitale meneghina aprirà le danze con una cerimonia d’apertura che farà la storia: per la prima volta nella storia, la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali sarà diffusa su più sedi, con lo stadio San Siro come centro nevralgico, mentre le delegazioni sfileranno anche a Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Scopri altri approfondimenti
- 100!!! Il countdown per la Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato: mancano cento giorni all’inizio di uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello globale. Ecco a voi il Team che ci accompagnerà in questa avventura: una squ Vai su Facebook
Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X
Milano Cortina, - 100 giorni: intitolata una piazza ai Giochi olimpici 1956-2026 nella Perla delle Dolomiti - 2026: si chiamerà così piazza Roma, punto centrale di Cortina d'Ampezzo, davanti alla basilica dei santi Filippo e ... Scrive ilgazzettino.it
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Riporta tg24.sky.it
Milano Cortina 2026: partito il conto alla rovescia, 100 giorni all’Olimpiade del nuovo Spirito Italiano - Cento giorni alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Da panorama.it