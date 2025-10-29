Milano Cortina 2026 | le Olimpiadi Invernali tornano a casa

Tra esattamente 100 giorni, il 6 febbraio 2026, l’Italia tornerà a vestirsi di azzurro e di sogno. Il sipario si alzerà sui XXV Giochi Olimpici Invernali, un evento che riporta la magia dei cinque cerchi nel nostro Paese vent’anni dopo l’indimenticabile esperienza di Torino 2006. Ma questa volta sarà diverso, perché sarà la prima Olimpiade e Paralimpiade invernale diffusa, un viaggio attraverso le magnifiche montagne del Nord Italia che unirà Milano e Cortina d’Ampezzo in un abbraccio che coinvolgerà anche Valtellina, Val di Fiemme e Anterselva. La capitale meneghina aprirà le danze con una cerimonia d’apertura che farà la storia: per la prima volta nella storia, la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali sarà diffusa su più sedi, con lo stadio San Siro come centro nevralgico, mentre le delegazioni sfileranno anche a Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

