Il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, a cento giorni dal via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ed a 128 dall’inizio delle Paralimpiadi, ha svelato i nomi dei portabandiera italiani nella Cerimonia d’Apertura, che si terrà a Verona: si tratta di Chiara Mazzel e René De Silvestro. Chiara Mazzel è un’atleta ipovedente (B2) dello sci alpino, e gareggerà a Milano Cortina con la sua guida Fabrizio Casal, mentre René De Silvestro è stato campione paralimpico e mondiale nello sci alpino sitting, ed a Pechino 2022 conquistò l’argento nello slalom gigante ed il bronzo nello slalom speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi

