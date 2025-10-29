Milano-Cortina 2026 -100 giorni | Buonfiglio e Mornati lanciano la sfida azzurra

Alla Triennale di Milano il conto alla rovescia verso i Giochi invernali: obiettivo almeno 19 medaglie e premi confermati per gli atleti. “Un’Olimpiade diffusa che farà scuola”, dice Mornati. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: mancano 100 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Alla Triennale di Milano si è tenuto l’evento celebrativo “Road to Milano Cortina -100 giorni”, occasione per fare il punto sul percorso verso i Giochi e rilanciare le ambizioni dello sport italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it