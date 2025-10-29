Milano-Cortina 2026 -100 giorni | Buonfiglio e Mornati lanciano la sfida azzurra
Alla Triennale di Milano il conto alla rovescia verso i Giochi invernali: obiettivo almeno 19 medaglie e premi confermati per gli atleti. “Un’Olimpiade diffusa che farà scuola”, dice Mornati. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: mancano 100 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Alla Triennale di Milano si è tenuto l’evento celebrativo “Road to Milano Cortina -100 giorni”, occasione per fare il punto sul percorso verso i Giochi e rilanciare le ambizioni dello sport italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corriere della Sera. . Conferenza stampa a -100 giorni dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 Vai su Facebook
Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X
100 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport - A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano- Riporta libero.it
Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: i premi, ecco quanto vale un oro - Mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali e il Coni oggi ha colto l'occasione per fissare ... Si legge su msn.com
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Come scrive tg24.sky.it