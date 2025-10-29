Milano-Cortina 2026 | 100 Giorni alle Olimpiadi Invernali su Eurosport! ???
Mancano solo 100 giorni alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026!?? Warner Bros Discovery presenta in anteprima gli studi Eurosport nel Nations Village di Cortina d'Ampezzo, con tecnologie immersive e collegamenti pan-europei dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Una serata speciale mercoledì 29 ottobre dalle 20.30 su Eurosport 1 celebra il countdown con contenuti esclusivi dedicati agli atleti p. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Approfondisci con queste news
IT | Countdown to Milano Cortina 2026. Nuove vette da raggiungere, nuovi look da vivere. EN | Countdown to Milano Cortina 2026. New peaks to reach, new looks to live. #Alcott #newcollection #inspo #milanocortina2026 - facebook.com Vai su Facebook
Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X
Milano Cortina 2026: a meno di 100 giorni tutti i programmi di Discovery - Discovery sorgeranno nel Nations Village di Cortina d’Ampezzo in una nuova area su due piani per la produzione pan- Scrive tuttosport.com
Milano-Cortina, 100 giorni al via: l’impatto atteso sui territori - Mancano meno di 100 giorni all’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano- Riporta repubblica.it
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Lo riporta tg24.sky.it