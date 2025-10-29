Milano-Cortina 2026 | 100 Giorni alle Olimpiadi Invernali su Eurosport! ???

Digital-news.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano solo 100 giorni alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026!?? Warner Bros Discovery presenta in anteprima gli studi Eurosport nel Nations Village di Cortina d'Ampezzo, con tecnologie immersive e collegamenti pan-europei dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Una serata speciale mercoledì 29 ottobre dalle 20.30 su Eurosport 1 celebra il countdown con contenuti esclusivi dedicati agli atleti p. 🔗 Leggi su Digital-news.it

