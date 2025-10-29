Milano-Cortina 2026, il countdown entra nel vivo. Mancano 100 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali e il Coni oggi ha colto l’occasione per fissare premi e obiettivi di medaglie. Buonfiglio alza l’asticella: “Voglio 19 medaglie”. “Da 17 medaglie bisogna passare a 19 come minimo “. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nel corso della conferenza stampa dopo la Giunta del Coni alla Triennale di Milano per i -100 giorni dai Giochi Invernali di Milano-Cortina. “È un momento molto emozionante per me rappresentare lo sport italiano in questa occasione. Oggi siamo qui a -100 giorni dalle Olimpiadi, grazie per questa meravigliosa organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: i premi, ecco quanto vale un oro