Milano – Cortina 2026 | – 100 ai Giochi Olimpici presentata Casa Italia

Sarà ospitata in Triennale. Suggestioni, emozioni, ambizioni. Il fascino intramontabile dei cinque cerchi che proietta la sua magia attraverso la bellezza e la tradizione del nostro Paese. I '-100 giorni' dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – la quarta edizione di sempre ospitata in Italia – sono stati l'occasione per presentare i contenuti di un nuovo capitolo della storia sportiva. Nel "Road to Milano Cortina 2026 – 100 giorni" ospitato alla Triennale di Milano, il CONI ha illustrato attività, iniziative e progetti sviluppati in vista dell'atteso evento, anticipando anche i principali elementi chiamati a dare forma al concept di hospitality house ideato per l'occasione.

