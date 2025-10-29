ABBONATI A DAYITALIANEWS Sala chiede di equiparare Milano alle altre grandi città turistiche. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avanzato la proposta di raddoppiare la tassa di soggiorno per gli hotel di lusso, con l’obiettivo di portare il capoluogo lombardo ai livelli di Roma, Firenze e Venezia. Secondo il primo cittadino, la normativa attuale consente a Milano di applicare un’imposta “che è circa la metà di quella prevista nelle altre principali città turistiche italiane”. “ Anche Milano è una città turistica, con strutture alberghiere di altissimo livello – ha dichiarato Sala -. Chiediamo semplicemente di essere equiparati a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano come Roma: il sindaco Sala propone di aumentare la tassa di soggiorno