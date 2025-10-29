Milano come Roma | il sindaco Sala propone di aumentare la tassa di soggiorno

Dayitalianews.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sala chiede di equiparare Milano alle altre grandi città turistiche. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avanzato la proposta di raddoppiare la tassa di soggiorno per gli hotel di lusso, con l’obiettivo di portare il capoluogo lombardo ai livelli di Roma, Firenze e Venezia. Secondo il primo cittadino, la normativa attuale consente a Milano di applicare un’imposta “che è circa la metà di quella prevista nelle altre principali città turistiche italiane”. “ Anche Milano è una città turistica, con strutture alberghiere di altissimo livello – ha dichiarato Sala -. Chiediamo semplicemente di essere equiparati a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

milano come roma il sindaco sala propone di aumentare la tassa di soggiorno

© Dayitalianews.com - Milano come Roma: il sindaco Sala propone di aumentare la tassa di soggiorno

Scopri altri approfondimenti

milano roma sindaco sala"Milano come Roma": il sindaco Sala chiede di alzare la tassa di soggiorno - Il sindaco Giuseppe Sala punta ad allineare la tassa di soggiorno di Milano a quella di Roma, Firenze e Venezia: “Anche Milano è una città turistica, chiediamo parità” ... Si legge su msn.com

milano roma sindaco salaMilano, Sala: "Sì alla tassa sugli affitti brevi, l'Italia non è Disneyland" - Beppe Sala commenta la manovra del governo: sì alla tassazione su Airbnb, critiche alla scarsità di risorse per l’edilizia e per i Comuni. Come scrive affaritaliani.it

milano roma sindaco salaSala si schiera per l'aumento della tassa sugli affitti brevi: "Se sono troppi fanno danni alla città" - La presa di posizione del sindaco di Milano, mentre si discute se aumentare dal 21 al 26% la cedolare secca sugli affitti a breve termine ... Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Roma Sindaco Sala