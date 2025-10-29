Milano come Roma | il sindaco Sala chiede di alzare la tassa di soggiorno

(Adnkronos) – Equiparare la tassa di soggiorno di Roma a quella di Milano. E’ quanto vuole fare il sindaco Giuseppe Sala, sottolineando come il capoluogo lombardo sia oggi autorizzato ad applicare una tassa di soggiorno “che è la metà di quella di Roma, Firenze e Venezia”. Una disparità che il primo cittadino non comprende e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano roma sindaco sala"Milano come Roma": il sindaco Sala chiede di alzare la tassa di soggiorno - Il sindaco Giuseppe Sala punta ad allineare la tassa di soggiorno di Milano a quella di Roma, Firenze e Venezia: “Anche Milano è una città turistica, chiediamo parità” ... Secondo adnkronos.com

