Milan Tomori | La telefonata di Maldini ha cambiato la mia carriera Sullo Scudetto …

Fikayo Tomori racconta su The Players’ Tribune il suo legame con il Milan: la chiamata di Maldini, l’impatto con la cultura italiana, i tifosi, lo Scudetto e la consapevolezza di cosa significhi davvero vestire la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “La telefonata di Maldini ha cambiato la mia carriera. Sullo Scudetto …”

Contenuti che potrebbero interessarti

? "Ora capisco cosa significa" L'emozionante messaggio di Tomori al Milan https://tinyurl.com/muacccv6 - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Tomori torna titolare a Bergamo. Davanti ballottaggio Nkunku-Gimenez - X Vai su X

Verso Atalanta-Milan: riecco Tomori, altra chance per Gimenez - 2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; LEAO, GIMENEZ. Secondo milannews.it

Leão: “Stavo per andare all’Inter. Io al Milan? Vi racconto la telefonata con Maldini” - L’attaccante del Milan, intervenuto ai microfoni del podcast “Say Less”, ha raccontato un retroscena di calciomercato in merito al suo arrivo in ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Leao e il restroscena sulla chiamata di Maldini: "Quando il Milan e l'Inter si interessarono a me..." - In attesa di tornare in campo (forse già nella prossima giornata di campionato contro il Napoli) Rafa Leao si racconta e svela un retroscena sorprendente legato al suo arrivo al Milan nell'estate del ... Lo riporta corrieredellosport.it