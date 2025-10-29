Milan Ricci in continua crescita e al primo gol in rossonero | Gattuso guarda interessato

Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 arrivato in estate dal Torino, è in continua crescita nelle ultime partite: in Atalanta-Milan 1-1 di ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo prestazione convincente e gol da fuori area. Tornerà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ricci in continua crescita e al primo gol in rossonero: Gattuso guarda interessato

Contenuti che potrebbero interessarti

Lookman risponde a Ricci, tra Atalanta e Milan finisce 1-1: due punti persi o uno guadagnato? Un Milan a corrente alternata quello visto a Bergamo, con più di un’occasione per portare a casa la vittoria ma anche con qualche rischio di troppo che poteva co Vai su Facebook

#Milan, #Ricci convince a metà: l'ex Torino difetta in coraggio e personalità, l'analisi - X Vai su X

Milan, Ricci: “Non bisogna accontentarsi, la squadra è forte” - Ricci commenta il pareggio con l’Atalanta e celebra il suo primo gol al Milan: “Se me l’avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto”. msn.com scrive

Il Milan non passa in casa dell’Atalanta, è solo 1-1: Ricci illude Allegri, Lookman lascia Juric imbattuto - 1 contro l’Atalanta: Ricci segna subito, ma Lookman risponde nel primo tempo e regala a Juric il quinto pareggio ... Secondo fanpage.it

Milan Fiorentina, Ricci: «Per me occasione importante. Sulle ambizioni…» - Il centrocampista vuole sfruttare la grande occasione data da Allegri Cresce l’attesa per Milan Fiorentina, una delle sfide ... Come scrive calcionews24.com