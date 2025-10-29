Milan novità da Milanello per mister Allegri | le ultime sui rientri di Jashari ed Estupinan
Allenamento oggi per il Milan di Massimiliano Allegri a Milanello, ma le buone notizie per il Diavolo arrivano dagli infortunati Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Entrambi, infatti, sono prossimi al rientro in gruppo con i compagni. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
