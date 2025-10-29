Milan in lacrime | Modric ha già l’accordo per tornare in patria | È stato bello ma è durato pochissimo

29 ott 2025

Milan in lacrime: “Modric ha già l’accordo per tornare in patria” È stato bello ma è durato pochissimo"> Il fuoriclasse ex Real Madrid ha già deciso di porre fine alla propria avventura. Estremamente vicino il ritorno in patria. Un fulmine a ciel sereno ha scosso l’ambiente rossonero. La notizia, arrivata nelle ultime ore, ha lasciato un velo di malinconia tra i tifosi: il legame con un campione dal talento raro come Modric potrebbe essere già giunto al capolinea. L’entusiasmo iniziale, fatto di sogni e aspettative, rischia di dissolversi troppo in fretta. Le voci si rincorrono, e sebbene nulla sia ancora ufficiale, il destino sembra già scritto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

