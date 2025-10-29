Milan in ansia esami al ginocchio per Tomori | è a rischio per la Roma
Concentrazione della Roma totalmente proiettata verso la sfida contro il Parma, con l’orologio che segna sempre meno tempo al fischio d’inizio ( qui le probabili formazioni ). Nel frattempo però c’è chi, dopo il pareggio di ieri sul campo dell’Atalanta, si è proiettato già al prossimo weekend, un Milan che ospiterà proprio i giallorossi a San Siro nella decima giornata di Serie A. Oggi allenamento di scarico per la banda di Massimiliano Allegri, che per domenica recupera Estupinian e Jashari ma dovrà ancora fare a meno di due colonne come Pulisic e Rabiot, ai quali ora rischia di aggiungersi anche Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
