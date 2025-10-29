Milan Gimenez ora è un caso | non segna mai dieci ore di gioco senza gol
Il messicano resta a quota zero reti in campionato (627 i minuti in campo), ma se a inizio stagione lavorava per due e andava vicino alla rete, adesso non riesce più a rendersi pericoloso. Con la Roma davanti i favoriti saranno altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
