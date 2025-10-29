Milan da Estupinian e Jashari a Pulisic e Rabiot | ecco chi recupera per la Roma
Tre le sfide delle 18:30 in questo mercoledì di fine ottobre, e tra queste anche quella di una Roma pronta a sfidare il Parma all’Olimpico, con solo la vittoria come risultati atteso. La nona giornata di Serie A si è aperta però ieri, prima con il successo di misura del Napoli a Lecce, e poi con il pareggio tra Atalanta e Milan, quest’ultimo pronto ad accogliere i giallorossi a San Siro domenica 2 novembre alle 20:45. Rossoneri alle prese che più di un infortunio importante che sta limitando le scelte di Massimiliano Allegri, che dall’allenamento odierno di scarico, dopo le fatiche di Bergamo, può però registrare alcune buone notizie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
