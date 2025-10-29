Milan continua il momento buio per Gimenez | ancora zero gol in questo campionato E contro la Roma …

Atalanta-Milan, altra prestazione da dimenticare per Santiago Gimenez: l'attaccante non segna da dieci ore di gioco e sta diventando sempre più un caso all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. Contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, continua il momento buio per Gimenez: ancora zero gol in questo campionato. E contro la Roma …

Contenuti che potrebbero interessarti

MERCATO MILAN: Se Giménez continua a latitare, il Milan interverrà a GENNAIO per un nuovo attaccante. LIGUE 1 NEL MIRINO: Il DS Tare e Allegri monitorano da tempo il campionato francese alla ricerca del rinforzo offensivo. #Milan #Calciomercato Vai su Facebook

Milan-Como a Perth, continua la protesta della Curva lariana: striscioni fuori e dentro il Sinigaglia - X Vai su X

Milan al buio: squadra in silenzio, dubbi su Ibrahimovic - Perché aver fallito per la terza volta, durante la stessa stagione, anzi nei primi 5 mesi del 2025, anno di particolare disgrazia rossonera, lo snodo decisivo ... Da corrieredellosport.it

Milan, Gimenez: "Momento complicato, ma vogliamo lo Scudetto. Critiche? Non mi toccano" - L'attaccante del Milan, Santiago Giménez, ha rilasciato una intervista a GQ México, nella quale ha raccontato l'impatto avuto in Italia dalla chiamata rossonera: "Il Milan è un club che ha vinto sette ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Milan, è il momento di Xhaka: l’affondo di Tare dopo il primo sì | CM.IT - Le ultime sul futuro del centrocampista svizzero, che il dirigente albanese vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile Fatica a decollare il calciomercato del Milan, ma ... Come scrive calciomercato.it