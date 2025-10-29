Milan come stanno gli infortunati? Da Tomori a Leao | tutti gli aggiornamenti

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, la situazione degli infortunati preoccupa: gli ultimi aggiornamenti di Peppe Di Stefano e Antonio Vitiello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan come stanno gli infortunati da tomori a leao tutti gli aggiornamenti

© Pianetamilan.it - Milan, come stanno gli infortunati? Da Tomori a Leao: tutti gli aggiornamenti

Argomenti simili trattati di recente

milan stanno infortunati tomoriMilan, Pulisic verso il rientro. Nessuna lesione per Leao e Tomori - La situazione sugli infortunati del Milan: da Pulisic a Tomori, il punto verso la sfida contro la Roma di domenica sera ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan in ansia per Tomori, problemi al ginocchio: Allegri pronto a lanciare l’esordiente - Milan: arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Segnala milanlive.it

milan stanno infortunati tomoriJashari, fine del tunnel: da domani si allena in gruppo. Da valutare Tomori e Leao - Il centrale inglese ha un ginocchio gonfio, per Rafa occorre monitorare l'anca ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Stanno Infortunati Tomori