Milan Athekame e De Winter incontreranno i tifosi al Flagship Store | ecco quando

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata speciale per i tifosi del Milan. Il 31 ottobre, al Flagship store di Via Dante Athekame e De Winter incontreranno i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

