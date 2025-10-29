Milan Allegri in ansia per Tomori | il centrale può saltare la partita con la Roma?

Tutto il mondo Milan sta vivendo dei momenti di vera apprensione per lo stato fisico di Fikayo Tomori, centrale rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri in ansia per Tomori: il centrale può saltare la partita con la Roma?

