Milan Allegri in ansia per Tomori | il centrale può saltare la partita con la Roma?
Tutto il mondo Milan sta vivendo dei momenti di vera apprensione per lo stato fisico di Fikayo Tomori, centrale rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leao fuori al 45', Allegri dopo Atalanta-Milan spiega: "Non stava bene"
Ambrosini è sicuro: "Milan, con Allegri sei da scudetto. Leao? Ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra"
Milan, Allegri in ansia per Tomori: esami nelle prossime ore al ginocchio per il difensore inglese - Milan allarme per Tomori: il difensore inglese avverte dolore la ginocchio destro, esami strumentali nelle prossime ore
Milan, Allegri incolpa Tomori sul goal di Lookman: Pasalic multidimensionale per l'Atalanta - Lookman che segna a Bergamo in questa maniera (Allegri dà la responsabilità sul goal a Tomori, che anticipa la giocata) e poi il ritmo sempre alto, non come a Cremona dove ci
Atalanta Milan, Massimiliano Allegri effettuerà un cambio in formazione: questo giocatore sarà titolare