Milan 70 milioni per Gimenez e Nkunku | due scommesse costose che non risolvono il problema del numero 9
Nel tentativo di risolvere il suo eterno problema in attacco, il Milan ha speso oltre 70 milioni di euro in due operazioni ad alto rischio. 33 milioni per Santiago Gimenez, 38 per Christopher Nkunku, più bonus. Investimenti importanti, ma che ad oggi non hanno colmato il vuoto lasciato negli anni da veri numeri nove come Ibrahimovic e Giroud, uomini capaci di dare profondità, peso offensivo e leadership. La squadra di Massimiliano Allegri, che si è ritrovato a gestire una rosa numericamente corta e qualitativamente discontinua, paga le conseguenze di un mercato che ha puntato su scommesse più che su certezze. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Argomenti simili trattati di recente
Milan, una maglia che vale oro: 45 milioni. È la più ricca della Serie A Milan-Emirates matrimonio che oltrepasserà il ventennio: celebrato nel 2007, con il nuovo contratto della durata di cinque anni tenderà verso il 2031. Il precedente accordo aveva già po Vai su Facebook
Milan, l’accordo con Emirates frutterà 35 milioni. E quella rossonera diventerà la maglia più ricca in Serie A - X Vai su X
Milan, oltre 70 milioni di euro per Gimenez e Nkunku: ne sarebbero bastati 52 per Kean e risolvere il problema del numero 9 - La squadra rossonera paga investimenti molto più rischiosi di quanto non dicano le cifre spese piuttosto che affidarsi ad una certezza del nostro campionato 33 milioni di euro più bonus per Santiago G ... Come scrive msn.com
Gimenez nel mirino, ma per Allegri il problema è un altro: 80 milioni in fumo - Dopo il pareggio contro l'Atalanta si tirano le somme: la lente di ingrandimento è puntata contro di loro. Scrive milanlive.it
Milan, il centravanti casella maledetta: numeri shock, investimenti flop. Gimenez non segna da maggio - Solo il 20% dei gol del Diavolo arriva dalle prime punte: un anno e mezzo di svincolati e prestiti... Si legge su tuttosport.com