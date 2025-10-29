Milan 70 milioni per Gimenez e Nkunku | due scommesse costose che non risolvono il problema del numero 9

Nel tentativo di risolvere il suo eterno problema in attacco, il Milan ha speso oltre 70 milioni di euro in due operazioni ad alto rischio. 33 milioni per Santiago Gimenez, 38 per Christopher Nkunku, più bonus. Investimenti importanti, ma che ad oggi non hanno colmato il vuoto lasciato negli anni da veri numeri nove come Ibrahimovic e Giroud, uomini capaci di dare profondità, peso offensivo e leadership. La squadra di Massimiliano Allegri, che si è ritrovato a gestire una rosa numericamente corta e qualitativamente discontinua, paga le conseguenze di un mercato che ha puntato su scommesse più che su certezze. 🔗 Leggi su Milanzone.it