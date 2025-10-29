Milan 70 milioni per Gimenez e Nkunku | due scommesse costose che non risolvono il problema del numero 9

Milanzone.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tentativo di risolvere il suo eterno problema in attacco, il Milan ha speso oltre 70 milioni di euro in due operazioni ad alto rischio. 33 milioni per Santiago Gimenez, 38 per Christopher Nkunku, più bonus. Investimenti importanti, ma che ad oggi non hanno colmato il vuoto lasciato negli anni da veri numeri nove come Ibrahimovic e Giroud, uomini capaci di dare profondità, peso offensivo e leadership. La squadra di Massimiliano Allegri, che si è ritrovato a gestire una rosa numericamente corta e qualitativamente discontinua, paga le conseguenze di un mercato che ha puntato su scommesse più che su certezze. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

milan 70 milioni gimenezMilan, oltre 70 milioni di euro per Gimenez e Nkunku: ne sarebbero bastati 52 per Kean e risolvere il problema del numero 9 - La squadra rossonera paga investimenti molto più rischiosi di quanto non dicano le cifre spese piuttosto che affidarsi ad una certezza del nostro campionato 33 milioni di euro più bonus per Santiago G ... Come scrive msn.com

milan 70 milioni gimenezGimenez nel mirino, ma per Allegri il problema è un altro: 80 milioni in fumo - Dopo il pareggio contro l'Atalanta si tirano le somme: la lente di ingrandimento è puntata contro di loro. Scrive milanlive.it

milan 70 milioni gimenezMilan, il centravanti casella maledetta: numeri shock, investimenti flop. Gimenez non segna da maggio - Solo il 20% dei gol del Diavolo arriva dalle prime punte: un anno e mezzo di svincolati e prestiti... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan 70 Milioni Gimenez