mikayla nogueira lancia pov beauty e sappiamo la data di uscita

Ok, il momento è arrivato: Mikayla Nogueira sta portando POV Beauty nel mondo del makeup vero e proprio. Dopo mesi di teaser, skincare virale e review piene di glitter e accento bostoniano, la regina di TikTok (17 milioni di follower, zero paura di un full face) ha annunciato il suo primo drop di color cosmetics: i nuovi Amp(K)it, in uscita il 4 novembre. Mikayla Nogueira lancia il suo primo makeup brand POV Beauty, e uscirà il 4 novembre. Il concept è semplice ma geniale: lip combo supremacy. Ogni kit contiene una lip ampoule super pigmentata e un matitone abbinato — il tipo di combo che le girlie del “lip liner + gloss” hanno già messo in wishlist. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

