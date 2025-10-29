Mika Rotunda fa luce sulle condizioni del padre |   Mike sta recuperando dopo un grave infarto

Il mondo del wrestling è rimasto scosso all’inizio di questa settimana, quando Barry Windham ha rivelato in un’intervista che il suo amico di lunga data e compagno di tag team, Mike Rotunda, padre del compiantio Bray Wyatt e di Bo Dallas, si trovava in un centro di cure palliative. Tuttavia, la figlia di Mike, Mika Rotunda, ha ora diffuso una dichiarazione pubblica per chiarire le reali condizioni di salute del padre. Attraverso le sue Instagram Stories del 29 ottobre, Mika ha condiviso un messaggio dettagliato a nome della famiglia Rotunda, confermando che suo padre non è in un centro di cure palliative, bensì in un centro di riabilitazione, dove sta recuperando dopo aver subito un grave infarto il mese scorso: “La nostra famiglia desidera chiarire alcune informazioni che stanno circolando online riguardo mio padre, Mike Rotunda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

