Migranti Tajani e Piantedosi in Africa | accordi bilaterali per favorire flussi regolari

Ha preso il via in Mauritania la missione di tre giorni in Africa del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “Questo è l’inizio di una nuova stagione politica, che nell’ambito del Piano Mattei vuole far sì che l’Italia sia sempre più presente in quest’area dell’Africa, e in tutta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, Tajani e Piantedosi in Africa: accordi bilaterali per favorire flussi regolari

News recenti che potrebbero piacerti

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ed il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, sono a Nouakchott, in Mauritania, prima tappa della loro visita in Africa occidentale. Al centro della missione il contrasto alla immigrazione irregolare ed il rilancio dei rapporti p Vai su Facebook

"#Tajani" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Tajani e Piantedosi in Mauritania. Prima tappa della missione in Africa occidentale - L’auspicio è del ministro degli esteri Antonio Tajani, che con il collega Matteo Piantedosi ha iniziato un tour che li porterà a visita ... Lo riporta formiche.net

Tajani e Piantedosi in Africa: "Si apre una nuova stagione politica" - Ha preso il via in Mauritania la missione di tre giorni in Africa del vicepremier Antonio Tajani, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da msn.com

Tajani in Mauritania, Senegal e Niger, 'rafforzare partenariato' - L'obiettivo della missione è rafforzare il partenariato con questi tre Paesi chiave dell'Africa Occidentale". Secondo ansa.it