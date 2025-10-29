Migranti Tajani e Piantedosi in Africa | accordi bilaterali per favorire flussi regolari

Ha preso il via in Mauritania la missione di tre giorni in Africa del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “Questo è l’inizio di una nuova stagione politica, che nell’ambito del Piano Mattei vuole far sì che l’Italia sia sempre più presente in quest’area dell’Africa, e in tutta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, Tajani e Piantedosi in Africa: accordi bilaterali per favorire flussi regolari

