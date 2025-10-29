Mignani | Cesena questo è un gran gruppo Primi applausi per Diao | Ho dato tutto
Il Cesena sfata il tabù Manuzzi e ottiene una vittoria fondamentale contro la Carrarese per accorciare sul Modena capolista. Mister Mignani applaude i suoi per la prestazione vittoriosa: "Soprattutto nel primo tempo la Carrarese ha tenuto molto il pallone, ma siamo stati bravi a non concedere nulla e a sfruttare le occasioni giuste – dice –. E’ stata una prova da squadra matura che sa che le partite durano almeno 95 minuti e che ha saputo gestire bene la situazione, anche quando il possesso era degli avversari. Finalmente abbiamo ottenuto una vittoria davanti al nostro pubblico, utile a consolidare il percorso che stiamo facendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
