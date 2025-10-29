Miglioramento della viabilità a Torre Pedrera via libera al primo lotto funzionale del progetto
La Giunta ha approvato la modifica al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento di collegamento tra via Lago Margherita e via Diredaua, previo sfondamento della stessa via Lago Margherita a Torre Pedrera. Il documento, che integra e aggiorna quello approvato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Comune di San Valentino Torio ha ottenuto, dalla Regione Campania, un nuovo finanziamento di 3 milioni di euro per il miglioramento della viabilità. Grande la soddisfazione da parte del Sindaco Michele Strianese. #sanvalentinotorio #comunedisanvalenti Vai su Facebook