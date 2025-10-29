Miglioramento della viabilità a Torre Pedrera via libera al primo lotto funzionale del progetto

29 ott 2025

La Giunta ha approvato la modifica al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento di collegamento tra via Lago Margherita e via Diredaua, previo sfondamento della stessa via Lago Margherita a Torre Pedrera. Il documento, che integra e aggiorna quello approvato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

