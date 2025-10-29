Migliaia di uomini ucraini in fuga verso Germania e Polonia

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 quasi 45.300 uomini ucraini di età compresa tra 18 e 22 anni hanno attraversato il confine con la Polonia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

