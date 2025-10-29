Migliaia di uomini ucraini in fuga verso Germania e Polonia
Nel 2025 quasi 45.300 uomini ucraini di età compresa tra 18 e 22 anni hanno attraversato il confine con la Polonia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dopo il sito Phica.net, chiuso alla fine di agosto e su cui migliaia di uomini pubblicavano foto di donne senza il loro consenso, su un altro sito, frequentato da milioni di uomini, si spogliano le donne con l’AI. Il forum - denunciato dalla giornalista Francesca Barr Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Perché l'Ucraina non può arrestare i suoi disertori - Circa 1,5 milioni di cittadini sono "ricercati" dai Centri Territoriali di Reclutamento - Si legge su peacelink.it
Soldati russi a caccia di agricoltori ucraini, è strage nel Donetsk: civili nel panico - In una delle zone più vessate dagli attacchi dell'invasione dell'Ucraina, i civili sono sotto assedio. Segnala ilmessaggero.it