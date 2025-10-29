Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono più una coppia da ormai diversi anni, eppure il legame che li unisce resta uno tra i più belli e autentici del mondo dello spettacolo. Entrambi hanno preso strade diverse, lei da qualche tempo fa ormai coppia fissa con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera, mentre Eros sembrava aver intrapreso una storia con la modella Dalila Gelsomino, anche se secondo i rumors la loro relazione sarebbe già terminata e il cantante sarebbe stato visto in compagnia di Natalia Angelini. Nonostante le rispettive nuove storie però, tra Michelle ed Eros restano un legame speciale e un affetto profondo, fatto di rispetto e complicità e, a distanza di anni dalla separazione, i due continuano a sostenersi a vicenda, come dimostrano i dolci auguri di Michelle per il compleanno di Eros: un gesto semplice, ma capace di raccontare molto più di mille parole. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker, gli auguri di compleanno all’ex Eros Ramazzotti: il selfie con cuore sorprende tutti