Mia Tindall alle corse dei cavalli con mamma Zara è quasi irriconoscibile | quant' è cresciuta e com' è cambiata
Per avere reale consapevolezza della velocità con cui scorre il tempo basta osservare i propri figli (i nipoti, per chi non ce li ha, o quelli di amici). In un soffio ce li si ritrova già grandi. Ieri neonati, oggi prossimi a laurearsi. Ciò accade nella vita delle persone “normali” ma anche alla corte dei Windsor. Dove, in un battibaleno, i royal baby di ieri sono diventati i piccoli adulti di domani. È bastato che Zara Tindall, figlia 44enne della principessa Anna e del suo primo marito Mark Phillips, si mostrasse nei giorni scorsi in pubblico con la figlia Mia per provocare, nei sudditi, la reazione qui sopra descritta. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
Un’altra Mia Tindall alle corse dei cavalli con mamma Zara: quant’è cresciuta, com’è cambiata - Zara era il ritratto dell’eleganza con il suo cappotto di lana color caramello, il dolcevita nero e gli stivali color cioccolato. Riporta amica.it
Zara Tindall: «È mia madre Anna il mio modello di donna» - Zara Phillips, nipote della regina Elisabetta e di re Carlo III, campionessa olimpica, moglie dell’ex rugbista Mike Tindall e madre di tre figli, si ritiene una donna fortunata. Come scrive vanityfair.it