Per avere reale consapevolezza della velocità con cui scorre il tempo basta osservare i propri figli (i nipoti, per chi non ce li ha, o quelli di amici). In un soffio ce li si ritrova già grandi. Ieri neonati, oggi prossimi a laurearsi. Ciò accade nella vita delle persone “normali” ma anche alla corte dei Windsor. Dove, in un battibaleno, i royal baby di ieri sono diventati i piccoli adulti di domani. È bastato che Zara Tindall, figlia 44enne della principessa Anna e del suo primo marito Mark Phillips, si mostrasse nei giorni scorsi in pubblico con la figlia Mia per provocare, nei sudditi, la reazione qui sopra descritta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mia Tindall alle corse dei cavalli con mamma Zara è quasi irriconoscibile: quant'è cresciuta e com'è cambiata