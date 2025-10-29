Mi sono schiantata con la bici ma il mio rossetto è ancora perfetto | il video della tiktoker dall’ospedale fa discutere

Distesa su un letto di ospedale con tanto di collarino da trauma al collo. Una content creator ha deciso di apparire così in un video sui propri canali social per dire a tutti i suoi follower una notizia “ bomba “: il suo rossetto aveva resistito al trauma “senza neanche una sbavatura”. Il video di Danny G. è diventato in pochissimo tempo virale raggiungendo oltre un milione di persone: la tiktoker racconta che stava andando a un concerto con la sua bicicletta vintage quando i freni si sono rotti facendola volare sull’asfalto. Così, cercando di distrarsi dall’incidente, la content creator ha preso il telefono in mano facendo la scoperta: il rossetto aveva tenuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

