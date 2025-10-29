Mi ha appena invitato Roberto Fico… ma sbagliano numero La gaffe del call center per riempire il teatro a Napoli – Il video

Arriva una chiamata al telefono di Fulvio Martusciello, è un call center che chiama per contro di Roberto Fico. Lo invitano all’apertura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra in Campania. E poco male se quel Martusciello sia il segretario regionale di Forza Italia in Campania. L’appuntamento è per le 18 al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Martuscello resta perplesso, magari avevano sbagliato numero. L’europarlamentare di Forza Italia prova la verifica. Richiama il numero del call center e chiede conferma all’operatrice almeno sul nome che pensava di aver chiamato. 🔗 Leggi su Open.online