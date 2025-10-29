Mi fa paura lei è… La conduttrice tv contro Meloni | parole forti

Personaggi tv. “Mi fa paura, lei è.”. La conduttrice tv contro Meloni: parole forti – La nota conduttrice televisiva, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo all’ ideologia politica del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso di un’intervista pubblica, Incontrada ha condiviso riflessioni sulla situazione politica attuale, sottolineando la distanza tra le sue convinzioni personali e quelle della premier. Le dichiarazioni di Vanessa Incontrada su Giorgia Meloni. Durante l’intervista, la conduttrice Vanessa Incontrada ha affermato: “ Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene, ha detto senza giri di parole la conduttrice sulla premier, Vengo da una famiglia di tradizione socialista, da una cultura, da un modo di vivere diverso da quello che vedo oggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

