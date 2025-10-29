Mi è stata fatta l’episiotomia | quali sono i tempi di guarigione e recupero?

Salve dottore, ho partorito 9 mesi fa e purtroppo mi è stata fatta l’episiotomia. Dopo aver ricevuto il via libera da parte del ginecologo, ho ripreso con i rapporti sessuali che però sono ancora molto dolorosi. Potrebbe essere un problema legato proprio all’episiotomia? È normale che i tempi di recupero siano così lunghi? Ci sono terapie che possono aiutare? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

