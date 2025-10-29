Mi arrivavano messaggi da Maradona e ho capito che non li scriveva lui Io non posso parlare per altri ma era evidente | la rivelazione di Bruno Giordano

“I messaggi che mi arrivavano da Maradona negli ultimi tempi non erano scritti di lui”. Bruno Giordano torna a parlare di Diego Armando Maradona, a cui era legato da un grande rapporto d’amicizia dai tempi del Napoli. I due facevano infatti parte del Ma.Gi.Ca., tridente d’attacco del Napoli del 198788 (che finì secondo dietro al Milan) composto da Maradona, Giordano appunto e Careca: “Un tridente totalmente naturale, parlavamo tutti la stessa lingua”, ha spiegato Giordano a Fanpage.it. Un tridente entrato di diritto nella storia del calcio italiano, ricordato con grande affetto dai tifosi napoletani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

