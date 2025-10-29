Mi allontano dalla musica e dal palco per seguire altri progetti creativi | Nelly Furtado saluta i fan dopo essere stata vittima di body shaming per settimane

Tornare sulle scene dopo sette anni non era certo facile, ma Nelly Furtado lo scorso anno ha deciso di condividere con i suoi fan un tour per cantare tutti i successi della sua carriera. Però i video e le foto delle esibizioni dell’artista hanno scatenato gli haters che sono stati piuttosto feroci con la vincitrice di un premio Grammy. Il body shaming è stato pesantissimo. La Furtado non ha mai replicato direttamente sul palco, se non mostrandosi fiera di come è oggi, a 46 anni. Poi la doccia gelata, l’arrivederci ai fan e alla musica con un lungo post su Instagram che si apre proprio con la fotografia della cantante ritratta 25 anni fa, in occasione del lancio del primo progetto discografico “Whoa, Nelly!” che conteneva la super hit “I’m Like a Bird”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

