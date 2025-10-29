Mfe stringe sulla nuova Prosieben e Publitalia 80 scommette su Sordo
Mfe stringe la presa su Prosiebensat, la tv private leader in Germania controllata con oltre il 75%. Dopo la nomina a Ceo di Marco Giordani, arriva quella di Nicola Lussana a presidente del board e Ad di Seven. One Media, la concessionaria pubblicitaria di ProSiebenSat.1, con sede a Monaco di Baviera. Nel gruppo Mediaset da oltre vent’anni, Lussana - attuale dg Linea Agenzie di Publitalia ’80 e Ad di Mediamond – avrà il compito di agire sulle leve della pubblicità nella nuova area geografica DACH (Germania, Austria e Svizzera) in cui Mfe opera ora attraverso Prosieben, e che si aggiunge a Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
