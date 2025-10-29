Mezzi anfibi nel Lago Santo per rimuovere la pianta infestante millefoglio
Al via in questi giorni la prima tranche d’intervento al lago Santo, sui crinali di Pievepelago, per la riduzione della presenza della pianta invasiva millefoglio d’acqua comune (Myriophyllum spicatum), che da un paio d’anni affiora visibilmente a pelo d’acqua su buona parte dello specchio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pievepelago, interventi con mezzi anfibi per ridurre la presenza del millefoglio. L’Ente Parchi: "Vogliamo migliorare il paesaggio tutelando l’habitat acquatico". - facebook.com Vai su Facebook
Al via il programma per la fornitura di 83 blindati 8x8 anfibi VBA (Veicolo Blindato Anfibio) all’Esercito Italiano I mezzi saranno destinati al Rgt. Lagunari SERENISSIMA e al 3º Rgt. Genio Guastatori Tutti i dettagli - X Vai su X
Asportazione con mezzi anfibi della “Millefoglio” invasiva al lago Santo modenese - Al via in questi giorni la prima tranche d’intervento al lago Santo, sui crinali di Pievepelago, nel Parco regionale dell’Alto Appennino Modenese, per la riduzione della presenza della pianta invasiva ... Riporta sassuolo2000.it
Piante infestanti nel lago. Via ai lavori di rimozione - L’Ente Parchi: "Vogliamo migliorare il paesaggio tutelando l’habitat acquatico". Come scrive msn.com