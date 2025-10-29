Mezzi anfibi nel Lago Santo per rimuovere la pianta infestante millefoglio

Modenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via in questi giorni la prima tranche d’intervento al lago Santo, sui crinali di Pievepelago, per la riduzione della presenza della pianta invasiva millefoglio d’acqua comune (Myriophyllum spicatum), che da un paio d’anni affiora visibilmente a pelo d’acqua su buona parte dello specchio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Asportazione con mezzi anfibi della “Millefoglio” invasiva al lago Santo modenese - Al via in questi giorni la prima tranche d’intervento al lago Santo, sui crinali di Pievepelago, nel Parco regionale dell’Alto Appennino Modenese, per la riduzione della presenza della pianta invasiva ... Riporta sassuolo2000.it

mezzi anfibi lago santoPiante infestanti nel lago. Via ai lavori di rimozione - L’Ente Parchi: "Vogliamo migliorare il paesaggio tutelando l’habitat acquatico". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mezzi Anfibi Lago Santo