Meucci torna alla Maratona di New York | domenica la sfida tra i big mondiali

Il campione europeo 2014 guiderà la pattuglia azzurra nella 54ª edizione della 42 km più famosa del mondo. Al via anche Kipchoge, Bekele e Hassan. Diretta su RaiSport dalle 14.30. Domenica 2 novembre si corre la Maratona di New York, ultimo appuntamento del 2025 delle World Marathon Majors. Per la prima volta il circuito ha visto sette prove in calendario, con l’ingresso di Sydney accanto a Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e alla stessa New York. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scopri altri approfondimenti

Torna oggi in libreria PRIMA GLI ITALIANI (sì, ma quali?) con una nuova, splendida copertina. Un libro che parla di differenze che non esistono ma che fanno male comunque. Editori Laterza Silvia Meucci Agency Vai su Facebook

Firenze, nuove occupazioni al Peano, Meucci, Galilei e Alberti-Dante, si torna a studiare al Galileo - X Vai su X

Meucci azzurro di punta nella maratona di New York - Daniele Meucci sarà in gara domenica 2 novembre nella 54esima edizione della Maratona di New York, ultimo evento del 2025 per quanto riguarda le World Marathon Majors, le 42. Si legge su msn.com

Maratona di New York con Daniele Meucci - Torna la maratona di New York, l'ultimo appuntamento del 2025 delle World Marathon Majors, domenica 2 novembre. Lo riporta fidal.it

Maratona New York annullata: italiani al palo, il buon senso batte il dollaro però... - Alla fine ha vinto il buon senso: con largo ritardo, s'intende, ma ha vinto: "Abbiamo deciso di ... Si legge su calciomercato.com