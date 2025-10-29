MeteoGiuliacci | Temperature in rialzo Quando arriva l' estate di San Martino

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione e, in anticipo, a una sorta di Estate di San Martino. Dopo le piogge attese tra lunedì 3 e mercoledì 5 novembre, il tempo tornerà più stabile e soleggiato, con temperature in rialzo di 4-5°C oltre la media. Il fenomeno sarà più evidente al Nord, dove torneranno le nebbie mattutine, e al Centro, con massime fino a 18-20°C.         Come descritto sul sito meteogiuliacci.it In Europa centrale l'anomalia termica sarà ancora più marcata, con scarti fino a 10-12°C. Questa fase mite dovrebbe durare fino al 10-12 novembre, prima di un nuovo peggioramento con correnti più fredde dal Nord Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

meteogiuliacci temperature in rialzo quando arriva l estate di san martino

© Iltempo.it - MeteoGiuliacci: "Temperature in rialzo". Quando arriva l'estate di San Martino

Altre letture consigliate

meteogiuliacci temperature rialzo arrivaMeteoGiuliacci: "Temperature in rialzo". Quando arriva l'estate di San Martino - La prossima settimana assisteremo al ritorno dell’alta pressione e, in anticipo, a una sorta di Estate di San Martino. Secondo iltempo.it

MeteoGiuliacci, temperature sopra la media: "Quando arriva il caldo" - Nei prossimi giorni l’autunno lascerà spazio a un ritorno del caldo grazie a un vasto anticiclone. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteogiuliacci Temperature Rialzo Arriva