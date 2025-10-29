La prossima settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione e, in anticipo, a una sorta di Estate di San Martino. Dopo le piogge attese tra lunedì 3 e mercoledì 5 novembre, il tempo tornerà più stabile e soleggiato, con temperature in rialzo di 4-5°C oltre la media. Il fenomeno sarà più evidente al Nord, dove torneranno le nebbie mattutine, e al Centro, con massime fino a 18-20°C. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it In Europa centrale l'anomalia termica sarà ancora più marcata, con scarti fino a 10-12°C. Questa fase mite dovrebbe durare fino al 10-12 novembre, prima di un nuovo peggioramento con correnti più fredde dal Nord Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - MeteoGiuliacci: "Temperature in rialzo". Quando arriva l'estate di San Martino