meteo ben ritrovate l'ascolto e previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge al nord ovest al pomeriggio non volutamente con precipitazioni sparse anche sulle Alpi occidentali ma neve solo a quota alte tra la serata era notte tempo in peggioramento con piogge e temporali piaciuto sui settori adriatici al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana al pomeriggio nuvolosità in aumento ma al contempo ancora asciutto serate la notte cieli prevalentemente nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali in arrivo tra Toscana e alto Lazio anche intensi sulla Toscana settentrionale al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi velature sulla Sardegna al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge sui settori occidentali ancora soleggiati altro né in serata e nottata atteso me lo dai un minuto della nuvolosità ma con te è ancora asciutto temperature Viaggio al centro nord in casa sud e sulle Isole Massi di Stabio in calo al nord Elia sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 29-10-2025 ore 19:15