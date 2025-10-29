Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 29 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3571m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3599m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

