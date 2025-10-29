Meteo a Roma e nel Lazio torna la pioggia e scatta l' allerta gialla

Torna il maltempo è l'allerta meteo a Roma e nel Lazio. Da domani, giovedì 30 ottobre, è infatti prevista pioggia sulla Capitale. Da mercoledì, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, transiterà maggiore nuvolosità e caleranno leggermente le temperature massime. Tempo in peggioramento, dunque, con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

